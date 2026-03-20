Ha preso il via nelle sale del Circolo Barion di Bari , la 31ª edizione del Premio Internazionale Biol, la più importante manifestazione dell’intero settore dell’olio extravergine di oliva, che premia la qualità della produzione biologica del mondo. In gara quest’anno 504 oli provenienti da 17 differenti nazioni produttrici – 310 le etichette italiane e 194 europee ed extraeuropee – a contendersi il titolo miglior Olio Extravergine di Oliva Biologico del mondo, che sarà assegnato dalla giuria internazionale composta da 34 esperti – 20 uomini e 14 donne – provenienti da tutta l’Italia, in rappresentanza di tutte le regioni, dalla Spagna, dalla Germania, dalla Slovenia, dalla Svizzera, da Taiwan, dalla Grecia, e dal Regno Unito. In questo contesto internazionale, la Puglia è fra le aziende leader per la produzione biologica.

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