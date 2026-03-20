Sono state eseguite questa notte le indagini dinamiche sul ponte Giuseppe Garibaldi. Le operazioni, che hanno richiesto la chiusura del ponte al transito veicolare per sette ore, si sono rese necessarie per poter procedere con l’eliminazione della restrizione della carreggiata e la ripresa regolare della viabilità.

I dati raccolti durante queste ulteriori prove di carico, svolte in continuità con quelle effettuate a gennaio scorso, saranno confrontati con quelli relativi al primo collaudo dell’infrastruttura, effettuato dopo la sua costruzione nel 1970.

“Quattro camion da 28 tonnellate, a pieno carico, questa notte sono saliti in cima al ponte Garibaldi per le prove di carico dinamiche finalizzate alla misurazione delle flessioni e del ritorno elastico dell’infrastruttura tra Japigia e Madonnella al passaggio e alla sosta in cima dei mezzi pesanti – ha dichiarato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che ha assistito alle prove -. Una volta analizzati, i risultati delle prove saranno, quindi, confrontati con i dati registrati nel corso del collaudo effettuato nel 1970, in occasione della costruzione del ponte, in modo da poterci restituire informazioni definitive e più dettagliate sul suo stato di salute. A seguito del raffronto, potremo svolgere tutte le valutazioni del caso in merito alla riapertura al transito generale di entrambe le corsie per senso di marcia. Sicuramente saranno effettuate delle considerazioni senza vincoli di peso soltanto per quanto riguarda il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico locale e con alcuni vincoli precauzionali per determinate categorie di mezzi, come quelli utilizzati per il trasporto eccezionali.

Siamo perfettamente consapevoli dei tanti disagi vissuti dai cittadini per la restrizione della percorribilità del ponte, ma stiamo procedendo in maniera molto prudente e scientifica proprio a tutela della pubblica sicurezza. Ad ogni modo, se i dati confermeranno le prime impressioni positive riscontrate questa notte, la prossima settimana il ponte potrebbe tornare ad essere percorribile su tutte le quattro corsie”.