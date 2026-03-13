Arriva a Bari App24, la nuova app della protezione civile che consentirà ai cittadini di ricevere allerte, informazioni e comunicazioni ufficiali in tempo reale in caso di emergenze o situazioni di rischio. L’app permetterà di avere aggiornamenti sia in condizioni ordinarie sia durante le emergenze, consultare il Piano comunale di protezione civile digitale e ricevere avvisi di pubblica utilità.

A presentare il nuovo applicativo digitale questa mattina a Palazzo della Città sono stati l’assessora alla Vivibilità urbana e alla Polizia locale Carla Palone, il comandante della Polizia locale Michele Palumbo, il direttore del settore comunale Protezione civile Giuseppe Abbracciavento e Francesco Maria Ermani, disaster manager e gestore dell’app.

“Con il lancio di App24 il Comune di Bari rafforza il proprio sistema di informazione ai cittadini, mettendo a disposizione uno strumento digitale per conoscere in tempo reale ciò che accade in città – ha detto l’assessora Carla Palone – Invitiamo tutti i cittadini a scaricare l’applicazione: è uno strumento utile per conoscere meglio il contesto urbano in cui si vive. Spesso si pensa alla protezione civile solo in occasione di grandi emergenze nazionali, ma anche il Comune di Bari dispone di una struttura pronta a intervenire nelle situazioni di emergenza e, allo stesso tempo, a informare e orientare i cittadini rispetto a ciò che accade sul territorio. È importante sottolineare anche un aspetto fondamentale: quello della privacy. L’applicazione tutela pienamente i dati personali e non prevede sistemi di tracciamento o localizzazione dei telefoni: è uno strumento pensato esclusivamente a favore dei cittadini, per offrire informazioni utili e tempestive.”

“La Protezione civile rappresenta un presidio essenziale per la sicurezza delle nostre città. Bari si è dotata già da alcuni anni di un nuovo Piano comunale di protezione civile, uno strumento dinamico che deve essere costantemente aggiornato e che costituisce la base di tutta l’attività operativa sul territorio – ha aggiunto il comandante Michele Palumbo – Il piano comunale è il punto di partenza su cui si sviluppano tutte le attività complementari di prevenzione e gestione delle emergenze. Oggi solo una piccola parte della popolazione nazionale ha accesso a strumenti digitali collegati ai piani di protezione civile, attualmente l’applicazione è utilizzata solo dal 2,5% della popolazione nazionale. Tra i comuni che hanno già aderito figurano Bari, Barletta, Bisceglie, Corato e Brindisi, ma è fondamentale che la rete si allarghi: più amministrazioni condividono strumenti e informazioni, più i cittadini possono contare su un sistema di prevenzione e sicurezza efficace, anche quando si spostano da un territorio all’altro.”

“App24 nasce dalla constatazione che uno dei principali limiti nei sistemi di gestione dei rischi è spesso la frammentarietà delle comunicazioni – ha sottolineato Giuseppe Abbracciavento – Per questo abbiamo avviato un percorso di progressiva digitalizzazione che, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, consente di mettere in raccordo tutti gli attori del sistema di protezione civile con il territorio. L’applicazione permette di ricevere allerte digitali precoci in caso di fenomeni meteorologici avversi e comunicazioni ufficiali delle autorità, anche quando i cittadini si spostano da un territorio all’altro. In questo modo diventa un canale istituzionale attraverso cui informare tempestivamente la popolazione sui rischi presenti. L’obiettivo non è solo migliorare la gestione delle emergenze, ma rafforzare la prevenzione e costruire una comunità più consapevole e responsabile.”

“Il Comune aveva già una componente dedicata alla gestione delle calamità – ha spiegato Francesco Maria Ermani – oggi si rafforza ulteriormente il sistema con uno strumento digitale pensato per migliorare il rapporto tra protezione civile e cittadini La protezione civile si basa su quello che chiamiamo ciclo dell’emergenza: il tempo ordinario, la gestione della calamità e il ritorno alla normalità. In ciascuna di queste fasi l’informazione alla popolazione è fondamentale. In tempo ordinario l’app sarà utilizzata per comunicazioni di pubblica utilità, mentre in caso di emergenza diventerà uno strumento di allerta e di coinvolgimento diretto dei cittadini.”

L’app consente di consultare in modo semplice informazioni utili del Piano comunale di protezione civile, come la localizzazione di strutture sanitarie, istituzioni e aree di attesa previste dal piano, oltre al bollettino delle criticità e alle indicazioni sui comportamenti da adottare in caso di rischio. Tutti i sistemi utilizzati sono certificati dall’Autorità nazionale per la cybersicurezza e pienamente conformi alla normativa GDPR. Le comunicazioni vengono inviate solo ai cittadini presenti nelle aree effettivamente interessate, garantendo così un’informazione tempestiva, mirata e autorevole.

App24, scaricabile su App Store di Apple (per dispositivi con sistema operativo iOS) o su Google Play Store (per dispositivi con sistema operativo Android) permette ai cittadini di ricevere informazioni sia in condizioni ordinarie sia durante le emergenze, consultare il Piano nativo digitale, conoscere le aree di attesa e di ricovero previste dal piano, verificare le allerte meteto, ricevere messaggi di pubblica utilità e avvisi di allerta, oltre a consultare informazioni sanitarie e istituzionali utili.

L’accesso all’app non richiede registrazione né prevede tracciamento, nel pieno rispetto della privacy e della normativa GDPR.

L’adozione di strumenti digitali rappresenta un passaggio importante nel percorso di innovazione avviato dall’amministrazione comunale per rafforzare la capacità di prevenzione e risposta del sistema di protezione civile cittadino.