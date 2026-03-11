È in crescita il finanziamento statale destinato alla ricerca scientifica dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. La conferma arriva dai dati della valutazione nazionale della Ricerca Corrente 2025 del Ministero della Salute, che certificano un incremento del 15,29% rispetto al 2024 da parte del centro oncologico barese, che si colloca così al nono posto tra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico italiani per aumento del finanziamento ministeriale alla ricerca.
Un ottimo risultato che va a braccetto con i numeri, tutti più che positivi, di diversi indicatori utilizzati nelle valutazioni nazionali della ricerca. Nello specifico, cresce del 13% l’impatto delle pubblicazioni scientifiche, che confronta quante volte gli studi vengono citati nella letteratura internazionale del settore, rispetto alla media mondiale. Ancora più significativo è l’aumento delle citazioni complessive della produzione scientifica dell’Istituto, cresciute del 73%.
A questi risultati si affianca anche una intensa attività di ricerca clinica attiva sui pazienti. Negli ultimi cinque anni, il “Giovanni Paolo II” di Bari ha avviato 60 trial clinici, classificandosi al settimo posto tra gli istituti italiani per numero di studi clinici attivi.
Il centro oncologico barese si distingue inoltre per la capacità di attirare finanziamenti per la ricerca, con oltre 7 milioni di euro ottenuti da enti pubblici italiani. A questi si aggiungono oltre 2 milioni di euro di finanziamenti europei, una cifra superiore alla media nazionale e che colloca il “Giovanni Paolo II” tra i primi otto istituti in Italia.