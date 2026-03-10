Il recupero degli effetti personali. È questa la richiesta che hanno fatto, nel corso di un incontro con il sindaco di Bari Vito Leccese, le famiglie che hanno visto, letteralmente, crollare davanti ai loro occhi le proprie case, la sera del 5 marzo scorso, e che già un anno prima del crollo dell’edificio tra via Pinto e via De Amicis erano state sgomberate. Un incontro proficuo, spiega Nino, figlio di Rosalia De Giosa, la donna estratta viva per miracolo dalle macerie, presente anche lei all’incontro. Per quanto riguarda la restituzione degli effetti personali recuperati, ci sarà da attendere il tempo necessario, forse un paio di mesi, vista la complessità delle procedure di restituzione.