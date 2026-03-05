Sono venti le famiglie che vivono nell’incertezza e nella precarietà e che, raccontano, vorrebbero almeno riavere i propri effetti personali recuperati dalle macerie. Venti famiglie che hanno visto, letteralmente, crollare davanti ai loro occhi le proprie case, che già un anno prima del crollo dell’edificio in via Pinto sei, avvenuto il 5 marzo 2025, erano state sgomberate.

Ora quelle stesse famiglie, a un anno esatto da quella tragica sera, restano proprietarie solo del suolo e, spiegano, si sentono completamente abbandonate dalle istituzioni. Un anno esatto da quella sera, quando alle 18,44 la struttura di via Pinto all’angolo con via De Amicis è implosa in pochissimi secondi. Dopo 26 ore, fu estratta viva dalle macerie Rosalia De Giosa. Poi è arrivata la fase della rimozione delle macerie, delle indagini e dei rilievi che ancora oggi continuano con lentezza, spiegano i proprietari.

Il 23 marzo un’impresa incaricata dalla procura dovrebbe procedere con alcuni rilievi sui pilastri. Intanto le famiglie continuano a pagare mutui, a cui aggiungere l’affitto per una nuova sistemazione.