Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione dei carabinieri della Compagnia di Modugno che, a conclusione di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di diverse persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili — fatte salve le valutazioni nelle fasi successive con il contributo della difesa — di appartenere a un’associazione a delinquere dedita, tra il 2022 e il 2023, a furti e rapine ai danni di attività commerciali, riciclaggio e ricettazione, con l’aggravante della disponibilità di armi.

Maggiori dettagli sull’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa convocata per le ore 10:45 di oggi presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del procuratore della Repubblica e del comandante provinciale dei carabinieri di Bari.