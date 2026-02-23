60 operazioni chirurgiche in sole 12 ore: sono i numeri di una domenica di superlavoro al Policlinico di Bari. Nell’ambito del piano sperimentale di recupero, per l’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità pugliese, nelle tre sale operatorie dell’Unità Operativa di Oftalmologia, diretta dal professor Gianni Alessio, dalle 8 alle 20, sono stati eseguiti una serie di interventi tra cataratta e altre patologie oculari di rilievo, con particolare attenzione ai pazienti fragili.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un programma strutturato, che punta a ridurre in modo significativo i tempi di attesa anche per questo genere di interventi. Il piano, avviato dalla Regione, prevede complessivamente, entro giugno, l’erogazione di 968 procedure di cataratta, per un totale di 484 pazienti trattati.

Soddisfatto di questo primo risultato ottenuto, il governatore pugliese Antonio Decaro, in visita ieri mattina al Policlinico di Bari, per ringraziare personalmente medici ed operatori sanitari.

La domanda di chirurgia per la cataratta – fanno sapere dall’ospedale del capoluogo – è in costante crescita, trattandosi di una patologia strettamente legata all’invecchiamento della popolazione. Rappresenta infatti una delle principali cause di riduzione della vista negli anziani, e l’aumento dell’aspettativa di vita determina un progressivo incremento dei pazienti candidabili all’intervento.

