Trasformare la riforma della sanità territoriale da adempimento normativo a valore concreto per i cittadini. È stato questo il cuore del workshop “Governare la complessità territoriale: misurare per decidere, decidere per migliorare”, che si è tenuto a Bari, nell’Aula Dell’Atti del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa (Università di Bari). L’evento, coordinato dai professori Grazia Dicuonzo e Antonio Nisio, ha riunito i massimi vertici della sanità pugliese per discutere l’attuazione delle innovazioni introdotte dal DM 77/2022 nell’ambito del progetto GRINS, finanziato dal PNRR. L’obiettivo è superare la storica frammentazione dei servizi e la logica dei silos organizzativi, costruendo una rete territoriale effettivamente integrata e interconnessa. Il workshop ha visto la partecipazione dei vertici del Dipartimento Salute della Regione Puglia, dei Direttori Generali e dei vertici delle ASL di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Diviso in tre tavole rotonde, il dibattito ha affrontato i nodi critici della governance territoriale.