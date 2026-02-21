Da Genova a Bari, a bordo di un volo dell’Aeronautica Militare. E’ il viaggio che ha riportato ieri in Puglia un bambino foggiano di 8 anni per sottoporsi a cure palliative. Il piccolo è affetto da una malattia genetica rara ed era ricoverato presso l’hospice “Il Guscio dei bimbi” del Gaslini di Genova. E’ stato accompagnato, insieme alla mamma, con un volo umanitario dall’ospedale ligure all’aeroporto barese, dove ad attenderli c’era l’equipe della Rianimazione pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII e la direzione sanitaria aziendale. Il bambino è stato poi accolto in una stanza dedicata alla terapia intensiva pediatrica, dove opera personale esperto nelle cure palliative per i più piccoli. Resterà a Bari – hanno spiegato dal Policlinico – per un passaggio delicato ma necessario. I giorni di ricovero consentiranno di garantire la stabilizzazione clinica per permettere al piccolo il gradual e ritorno a casa, con l’obiettivo di accompagnare il bambino e la sua famiglia in modo unitario e tenendo insieme aspetti clinici, psicologici e relazionali.