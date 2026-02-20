Nel corso di un mirato servizio finalizzato al controllo del territorio e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nella nota piazza di spaccio “del ponte” del centro storico della cittadina, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modugno hanno sequestrato complessivamente numerose (oltre 650) dosi di hashish, per un peso complessivo di oltre 1 kilo e 730 grammi. Lo stupefacente è stato rinvenuto, per la maggior parte, sui tetti di alcune abitazioni, ove era stato lanciato da due persone dileguatesi alla vista dei militari.