Offesero sui social i carabinieri, accusandoli ingiustamente di aver provocato l’incidente stradale nel quale perse la vita il 27enne Christian Di Gioia, morto il 22 giugno 2023 nel quartiere Japigia di Bari. Per questo, finiranno a processo 11 persone, accusate a vario titolo di vilipendio alle Forze Armate, offesa all’onore e al prestigio dei militari della stazione di Bari Scalo e istigazione a delinquere.

Le indagini, avviate dalla Procura del capoluogo a seguito dell’incidente mortale, esclusero del tutto il coinvolgimento dei carabinieri, e stabilirono che il giovane perse da solo il controllo dello scooter che stava guidando, e morì dopo l’impatto sull’asfalto. Nel frattempo, però, gli inquirenti aprirono anche un fascicolo sui messaggi offensivi pubblicati sui social network da alcuni utenti, chiedendo il rinvio a giudizio di 13 imputati.

La vicenda si è poi divisa in tre tronconi processuali: per due indagati, irreperibili, il procedimento è stato sospeso. In cinque hanno chiesto invece il rito abbreviato, che si discuterà il prossimo 25 maggio. Per altri sei è stato disposto il rinvio a giudizio, con il dibattimento che si aprirà il 6 ottobre davanti alla giudice Antonietta Guerra.

In udienza preliminare è stata ammessa la costituzione a parte civile del militare preso di mira sui social e dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo il funerale di Christian Di Gioia, il 24 giugno 2023, dalla chiesa partì una processione di moto che scortò il feretro fino al cimitero di Bari, facendo tappa sotto casa del boss di Japigia Eugenio Palermiti, e davanti al carcere, imboccando la strada contromano. Un corteo funebre in stile “Gomorra”, come sostennero gli inquirenti, che paralizzò il traffico nella zona.

Per questo episodio, in dieci sono stati processati con rito abbreviato per blocco stradale: cinque sono stati condannati a 2 anni e 8 mesi di reclusione, altri quattro a un anno e otto mesi, mentre l’unica donna imputata è stata assolta. La GUP Gabriella Pede non ha riconosciuto l’aggravante del metodo mafioso, contestata invece dalla DDA di Bari.