Venti di burrasca stanno sferzando ormai da ieri la Puglia colpita da una nuova ondata di maltempo ed in allerta arancione della protezione civile per le condizioni meteo. E tanti comuni, a partire dai capoluoghi di provincia come Bari, Barletta, Andria e Trani hanno interdetto i cimiteri e le ville pubbliche per il rischio incolumità dei cittadini. Tanti anche i comuni che hanno scelto di rinviare le sfilate o le feste previste per il carnevale. Ed i danni, soprattutto non si sono fatti attendere. Come a Bari dove una rapida ma intensa grandinata ha colpito la città oppure come la tromba d’aria che nel brindisino ha colpito Torre Santa Susanna ed Oria. Alberi abbattuti, muri di recinzione di alcune abitazioni crollati, pannelli fotovoltaici divelti, auto distrutte. A Margherita il forte vento ha lasciato penzoloni parte di un palo della luce stradale. Ma danni importanti continuano ad emergere a causa delle violente mareggiate sulla costa. Dopo il crollo dell’arco degli innamorati nel giorno di San Valentino a Melendugno, questa notte ha ceduto un tratto del lungomare di Torre a Mare a sud di Bari. Il crollo ha riguardato una porzione del marciapiede e del parapetto in pietra sul lungomare dei Trulli, dove una parte della struttura è sprofondata verso il mare, lasciando esposti massi e sottofondi erosi dall’acqua. L’area, già transennata nei giorni scorsi per segni di dissesto, è stata ulteriormente messa in sicurezza. Sul posto sono intervenute le squadre di manutenzione del Comune e i tecnici, tra cui una geologa dell’ente, per un sopralluogo urgente. Ma come ribadito in particolare dai geologi circa il 53% delle coste pugliesi è interessato da fenomeni di erosione ed è a rischio con oltre 800 frane già censite in Puglia. Nel Barese, in realtà, le criticità non si limitano a Torre a Mare. A Mola di Bari è segnalato un tratto a rischio crollo lungo la costa di Cozze già oggetto di un finanziamento per la messa in sicurezza. Ma anche a Molfetta, nei pressi di Torre Calderina, un tratto di strada vicinale è stato chiuso per erosione marina. Nella BAT a Trani si segnalano recenti smottamenti nel tratto in via di riqualificazione di Costa Sud e ieri l’associazione Italia Nostra ha richiamato l’attenzione sullo stato del faraglione noto come Arco di Diomede, a Baia delle Zagare, nel territorio di Mattinata.

Un problema esteso reso ancora più visibile dai fenomeni sempre più estremi frutto dei cambiamenti climatici in atto ma che trova spesso impreparate e troppo sole le istituzioni territoriali. Ieri a fare il punto della situazione su questo ci ha pensato anche il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro giunto a Melendugno per un sopralluogo dopo il crollo dell’arco di Sant’Andrea. Nel ribadire che la regione tra fondi e strutture operative è a disposizione dei comuni, ha voluto però rimarcare la difficoltà molto spesso che nasce anche dalle tante strutture che devono autorizzare gli interventi di salvaguardia.