La Protezione civile ha emanato un messaggio di allerta arancione per tutta la Puglia, valido da mezzanotte fino alle ore 20 di martedì 17 febbraio, a causa dei venti da forti a burrasca; e per le mareggiate lungo le coste
La Protezione civile ha emanato un messaggio di allerta arancione per tutta la Puglia, valido da mezzanotte fino alle ore 20 di martedì 17 febbraio, a causa dei venti da forti a burrasca; e per le mareggiate lungo le coste
News24.City è una testata giornalistica registrata.
Editore: ArtsMedia | Via Barletta 367, 76123 - Andria (BT)
Redazione centrale: SP13 "Andria-Bisceglie" km 0+400 Andria (BT)
Direttore responsabile: Stefano Massaro
+39 0883 292 225
[email protected]