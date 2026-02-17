Maltempo: mare in burrasca a Bari (foto di Dario Trevisan)

La Protezione civile ha emanato un messaggio di allerta arancione per tutta la Puglia, valido da mezzanotte fino alle ore 20 di martedì 17 febbraio, a causa dei venti da forti a burrasca; e per le mareggiate lungo le coste

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE