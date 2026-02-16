Questa volta è stato il turno di Noicattaro. Ennesimo assalto a bancomat in Puglia. Nella notte scorsa, attorno alle 4.40, un gruppo di malviventi ha preso di mira la filiale della Banca Popolare Pugliese di via Siciliano. I residenti hanno raccontato di aver udito una doppia esplosione. Ingenti i danni causati dalla “marmotta” all’erogatore e alle vetrate. Ad agire almeno tre persone che avrebbero anche utilizzato della polvere bianca e un estintore per nascondere la loro azione alle telecamere. Non è chiaro se il colpo è riuscito o meno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. A quanto si apprende, il gruppo criminale sarebbe fuggito via a bordo di un’auto scura.