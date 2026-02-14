E’ drammatico il bilancio di un nuovo incidente stradale sulle strade di Puglia che ha scosso la nottata di una piccola frazione di Bitonto e cioè Palombaio: un ragazzo di 17 anni ha perso la vita ed altri due giovani sono rimasti feriti. L’incidente nella notte attorno alle 2 sulla provinciale 22 tra Palombaio e Terlizzi.

A morire sul colpo è stato Gianvito Carelli, 17 anni, che viaggiava sul sedile anteriore lato passeggero di una Jeep Renegade. In base ai primi accertamenti, il conducente, un 19enne, ha perso il controllo dell’auto che, dopo aver urtato un muretto a secco e una recinzione, ha terminato la corsa contro un albero di ulivo. L’impatto è stato particolarmente violento e per il 17enne non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi del 118 hanno trasportato il 19enne all’ospedale Di Venere di Bari-Carbonara, dove sono in corso anche gli accertamenti tossicologici e alcolemici come da prassi, mentre l’altro passeggero, un 18enne, è stato trasferito al Policlinico di Bari. Entrambi sono stati classificati in codice rosso per la dinamica dell’incidente ma, secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

La vettura, risultata presa a noleggio, è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti utili a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Nel frattempo è tanto il dolore nella borgata di Palombaio dove sono stati rinviati tutti i festeggiamenti previsti nel weekend per il carnevale in segno di lutto e vicinanza ai familiari della giovane vittima. In particolare un messaggio di cordoglio è arrivato direttamente anche dalla Parrocchia “Maria SS. Immacolata” della frazione di Bitonto dove si è deciso di rinviare di una settimana la sfilata di carnevale mentre è stata cancellata dal programma la sagra prevista.