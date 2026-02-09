I carabinieri della compagnia di Bari San Paolo e del gruppo carabinieri forestale di Bari NIPAAF, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un uomo, in quanto gravemente indiziato di reati in materia ambientale.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari, su richiesta della locale procura della repubblica, sulla base degli accertamenti eseguiti e degli sviluppi investigativi scaturiti da un controllo eseguito dalla stazione di Bari Carbonara e dal gruppo carabinieri forestale di Bari che lo scorso settembre 2025 aveva portato al sequestro preventivo di una vasta discarica a cielo aperto estesa per circa 12.500 metri quadrati, in cui erano accumulati rifiuti di ogni tipo: materiale edile e ferroso di diverso genere e tipologia, pneumatici, parti elettriche e meccaniche di autovetture, batterie esauste, bombole di gas esauste e altro.

L’indagato, 53enne originario del posto, sarebbe responsabile della realizzazione e gestione, in totale assenza delle previste autorizzazioni, di una discarica non autorizzata di rifiuti ove avrebbe depositato e abbandonato rifiuti speciali pericolosi, in violazione della normativa ambientale vigente, utilizzando a tal fine terreni di sua proprietà, di terzi e del comune.

L’uomo avrebbe inoltre smaltito mediante combustione rifiuti anche pericolosi abbandonati nella discarica, appiccando il fuoco in svariati punti del terreno.