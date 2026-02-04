Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Manzoni, a Bari, sono state avviate le attività preparatorie relative all’allestimento dell’area di cantiere sui due isolati compresi tra piazza Garibaldi e via Calefati, che diventeranno pedonali attraverso il recupero delle basole originali. Il progetto di riqualificazione di via Manzoni, infatti, prevede che il tratto stradale tra piazza Garibaldi e via Calefati sia reso completamente pedonale e ripavimentato, per quanto possibile, con le antiche basole basaltiche con cui in passato era pavimentata la strada. I saggi eseguiti, propedeutici alla progettazione esecutiva, ne hanno infatti confermato la presenza, seppure non costante, al di sotto dell’attuale strato superficiale di asfalto. In fase di esecuzione degli scavi, si avrà conferma della numerosità e dello stato delle antiche basole. In ogni caso, d’accordo con la Soprintendenza, qualora le basole rinvenute non risultino sufficienti a pavimentare la fascia centrale dei due isolati, si potranno prevedere integrazioni, come da progetto. La soluzione studiata, dunque, prevede che le basole preesistenti siano riutilizzate per pavimentare la parte centrale dei due isolati, di circa 1.300 metri quadri, con una tessitura obliqua rispetto all’andamento stradale, mentre l’attuale sede dei marciapiedi, dopo il rifacimento completo, sarà pavimentata con basole in pietra lavica di nuova fattura dello spessore di circa 6 centimetri, per un totale di circa 500 metri quadri. Tra le due tipologie di basole sarà posizionata una canaletta asolata per la raccolta delle acque meteoriche, che fungerà anche da delimitazione tra il tappeto centrale e la zona marciapiedi. Prevista, inoltre, la piantumazione di essenze arboree, in appositi alvaretti. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, con ordinanza dirigenziale è istituito il divieto di sosta e fermata, con chiusura al transito dei due isolati a partire da martedì 3 febbraio. Parallelamente, proseguono i lavori sugli altri quattro isolati già interessati dal cantiere. Nello specifico, sul terzo isolato (tra via Crisanzio e via Garruba) si sta procedendo con la posa dei plinti per la pubblica illuminazione e con lo spostamento dei cavi della rete Open Fiber, partendo da via Garruba fino a via Crisanzio.