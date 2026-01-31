È morta la donna barese di 76 anni alla quale il figlio aveva staccato le apparecchiature per le cure oncologiche. L’anziana era ricoverata in gravissime condizioni presso l’ospedale “Di Venere”, dove era stata trasportata d’urgenza, un mese e mezzo fa, dopo che un’infermiera del servizio assistenza domiciliare, accortasi che erano stati staccati tubi e sondini del macchinario che la teneva in vita, aveva allertato il 118.

Il figlio della donna, un professionista 47enne, si trova agli arresti domiciliari nell’abitazione di famiglia. L’accusa ipotizzata nei suoi confronti dal Pubblico Ministero Isabella Ginefra è di tentato omicidio ma, a seguito del decesso della 76enne, adesso potrebbe cambiare.

Non è escluso infatti che la Procura di Bari possa disporre l’autopsia sul cadavere della donna, per verificare se la morte sia collegata al distacco delle apparecchiature mediche, deciso arbitrariamente dal figlio.

In occasione dell’interrogatorio di garanzia, davanti al GIP del Tribunale del capoluogo, Giuseppe Montemurro, l’uomo si era avvalso della facoltà di non rispondere, mentre agli operatori sanitari, arrivati a casa sua per trasportare la madre in ospedale, aveva detto di aver staccato i dispositivi per non vederla più soffrire, rimettendosi alla volontà di Dio.