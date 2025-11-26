Con il 7,2% il M5S torna nel Consiglio regionale pugliese. Il partito guidato da Giuseppe Conte, nella coalizione del centrosinistra, festeggia con quattro consiglieri eletti. Tre le donne: Rosa Barone, già in consiglio nella scorsa legislatura ed ex assessore al Welfare, eletta nella circoscrizione di Foggia con 4.417 voti; due le new entry: Maria La Ghezza, eletta a Bari con 4.993, e Annagrazia Angolano, a Taranto con 3.823 voti. Il più suffragato è stato Cristian Casili, eletto nella circoscrizione di Lecce con 7.798 voti. A fare una prima analisi, nel corso di un incontro a Bari tra neo consiglieri, giornalisti ed elettori, è stato Mario Turco, vicepresidente del Movimento. Presente anche Leonardo Donno, coordinatore regionale del movimento, che si è soffermato sulle priorità da affrontare da qui in avanti.