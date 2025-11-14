Altra giornata drammatica sul lavoro in Puglia quella di ieri. Due incidenti hanno coinvolto altrettanti lavoratori. A perdere la vita è stato un agricoltore di 68 anni ad Altamura: l’uomo è finito sotto il trattore che stava guidando per cause in corso di accertamento dopo che il mezzo si è ribaltato. L’uomo è morto sul colpo a causa dei politraumi da schiacciamento riportati e l’intervento del 118 è stato purtroppo inutile. L’incidente è avvenuto alla periferia della città, sulla strada vicinale Azzarelli. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) della Asl di Bari.

A Corato, invece, un operaio di 61 anni coratino all’interno di un pastificio sulla SP231 è precipitato da una pedana su cui stava svolgendo alcuni lavori sbattendo violentemente la testa. L’uomo è stato soccorso immediatamente da una equipe sanitaria del 118 che ha provveduto a stabilizzarlo prima del trasporto all’Ospedale “Bonomo” di Andria dove questa notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il 61enne, al momento, è ricoverato nel reparto di rianimazione mentre sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Corato assieme al personale dello Spesal della Asl di Bari, coordinati dalla Procura di Trani. Secondo quanto si apprende si tratta di un autista, non direttamente dipendente del pastificio ma egli stesso un piccolo imprenditore.