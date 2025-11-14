Aprire una nuova fase di crescita, fondata sul lavoro stabile, sulla partecipazione e sulla corresponsabilità tra istituzioni, parti sociali e territoriali. È questo l’appello della CISL Puglia che ha presentato la piattaforma di proposte per la prossima legislatura regionale e rivolto ai candidati alla presidenza della regione puglia Antonio Decaro, per il centrosinistra, e Luigi Lobuono, per il centrodestra. In Puglia, ha spiegato il segretario generale del sindacato Puglia, Antonio Castellucci, cresce la povertà, invecchia e diminuisce la popolazione, i giovani continuano ad andare via e il lavoro resta troppo spesso precario o irregolare. Serve quindi una visione condivisa che rimetta al centro la dignità del lavoro, la sicurezza e la questione sociale. Tra le proposte avanzate dalla CISL Puglia anche i temi delle politiche industriali e transizione giusta, infrastrutture ,casa e welfare, sanità pubblica e vicina ai cittadini, giovani, donne e formazione, ambiente e agricoltura, clima e un nuovo patto sociale per la Puglia.