Sono stati consegnati i primi due autobus della nuova flotta del Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Bari, nell’ambito del programma di rinnovo finanziato con 51 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le operazioni di collaudo, coordinate dalla Sezione Mobilità dell’Ente, aprono la fase operativa di un progetto che prevede, nel primo quinquennio, la consegna di 19 mezzi di ultima generazione. I nuovi autobus, alimentati a diesel/ibrido e metano CNG, sono dotati di sistemi avanzati di monitoraggio e informazione all’utenza e di tutte le attrezzature necessarie per garantire il trasporto autonomo dei passeggeri con disabilità, secondo le normative vigenti. Entro la fine del mese di novembre è previsto il collaudo di altri sette autobus, mentre la fornitura completa sarà terminata entro la fine dell’anno.

La consegna dei primi nuovi autobus segna un passo significativo verso un sistema di trasporto pubblico più moderno, sicuro e sostenibile. La Città Metropolitana di Bari sottolinea come questo progetto rientri in un percorso più ampio di miglioramento della mobilità urbana e di riduzione dell’impatto ambientale della flotta.