Si allarga l’inchiesta sul crollo della palazzina avvenuto la sera del 5 marzo scorso in via Pinto, nel quartier Carrassi di Bari. Sale, infatti, a 8 il numero degli indagati dopo che la Procura ha chiesto che l’incidente probatorio venisse esteso anche alla CN Energia e alla Sociedil, le due aziende che un anno prima del crollo avevano eseguito la messa in sicurezza dello stabile con operazioni di puntellamento. Per questo motivo si tornerà in aula il 12 dicembre. Fino a ieri, nel registro degli indagati della Procura figuravano i nomi del legale rappresentante della “Dell’Aera Costruzioni” s.r.l., impresa esecutrice dei lavori, Vito Modesto Dell’Aera, dei 4 progettisti e direttori dei lavori Stefano Simone, Giuseppe Carlo Marano, Giuseppe Antonio Massa e Davide Giuseppe Tassa, e del collaudatore delle opere strutturali Vincenzo Fanelli. Per il procuratore aggiunto Ciro Angelillis e la pm Silvia Curione questi sei avrebbero sottovalutato «il rischio di collasso dell’intero edificio sia nella fase della direzione dei lavori che in quella dell’esecuzione» e di aver elaborato un progetto di ripristino per la messa in sicurezza statica giudicato «non idoneo». All’udienza erano presenti anche alcuni dei condomini, senza casa da oltre due anni. Gli avvocati delle parti hanno richiesto al gip di citare in giudizio anche assicurazioni e altre imprese per eventuali contestazioni in sede civile, a tutela dei diritti delle famiglie coinvolte.