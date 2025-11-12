Stimolare la creazione del lavoro di qualità e rafforzare il welfare della Puglia. Sono questi i principi su cui si fondano le proposte programmatiche consegnate dalla CGIL Puglia ai candidati alla guida del prossimo governo della Regione.

Presentato nel corso di un appuntamento durante il quale era presente il candidato alla presidenza della Puglia per il centrosinistra Antonio Decaro, che sfiderà il prossimo 23-24 novembre il candidato per il centrodestra Luigi Lobuono, il documento redatto dal titolo “Per una Puglia del lavoro e dei diritti”, si struttura con analisi e proposte su politiche del lavoro, politiche di sviluppo, appalti, ambiente, politiche della salute, welfare, per costruire una regione più giusta, inclusiva e sostenibile, mettendo al centro il lavoro di qualità, i diritti e la giustizia sociale.

Una popolazione quella pugliese in riduzione, condizione che limita la crescita economica e che di conseguenza limita le occasioni di lavoro ben pagato e stabile per i giovani, che sempre più spesso emigrano.