Un patrimonio smisurato in confronto alla reale capacità reddituale: due imprese agricole, sei fabbricati, 45 appezzamenti di terra per un totale di 14 ettari, un’auto e rapporti finanziari. Ammonta ad un milione di euro il sequestro di beni della Guardia di Finanza nei confronti di Mario Lerario, ex dirigente della Protezione Civile della Puglia, già condannato per reati relativi a tangenti in cambio di appalti pubblici, in riferimento ai fatti commessi tra il 2020 e il 2021, quando ricopriva l’incarico pubblico. Il provvedimento di sequestro, eseguito dalle Fiamme Gialle, è stato emesso dalla terza sezione penale del Tribunale di Bari su richiesta della Procura locale. Gli accertamenti economici eseguiti su Lerario e la sua famiglia (composta da moglie e tre figli minorenni) hanno fatto emergere un accrescimento patrimoniale negli anni non giustificato dalla reale capacità di reddito. Gli stessi anni in cui l’ex numero uno della protezione civile pugliese si è responsabile dei reati per cui è finito sotto inchiesta. In altre parole, per gli inquirenti, Lerario con le sue condotte avrebbe accumulato significative risorse economiche tali da sostenere un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Nei 14 ettari dei suoi 45 appezzamenti, finiti sono sequestro, ci sono mandorleti ed uliveti, mentre su uno di essi era stato avviato un progetto per realizzare un b&b.