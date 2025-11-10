La violenta ondata di maltempo abbattutasi a Bari e nell’intera area metropolitana a partire dal pomeriggio di ieri, domenica 9 novembre, attenuatasi soltanto nella notte ha determinato non pochi disagi e danni, con numerose strade del territorio trasformate in veri e propri corsi d’acqua e la segnalazione di diversi alberi divelti.

La pioggia copiosa e ininterrotta è stata infatti la causa della caduta di un pino davanti al Castello Svevo di Bari: fortunatamente l’episodio non ha coinvolto nessuna persona, con la zona presidiata e messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Sempre nel capoluogo il sottovia sulla provinciale 57 è rimasto interdetto al traffico per alcune ore, mentre cedimenti di asfalto si sono verificati in via Petroni. Allagamenti anche in piazza Giulio Cesare davanti al Policlinico.

Particolari disagi anche ad Adelfia, dove il nubifragio – avvenuto proprio durante i festeggiamenti di San Trifone – ha causato lo sprofondamento di una parte di pavimentazione realizzata di recente nei pressi del Comune. Blackout e strade allagate anche a Bitritto, Valenzano e Molfetta, soprattutto nella zona industriale, mentre ad Altamura un fulmine ha colpito una palazzina provocando un corto circuito ai contatori elettrici dell’edificio. L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile parla di allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Puglia, valido fino alle 14 di oggi, viceversa dal pomeriggio la situazione dovrebbe evolvere in positivo. Da domani, martedì 11 novembre, ci sarà spazio per schiarite sempre più ampie ed un generale esaurimento delle precipitazioni.