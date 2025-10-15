L’assessorato alla Cura del territorio rende noto che sono in via di ultimazione i lavori di installazione di apparecchiature per gli impianti di pubblica illuminazione nel parcheggio di Santa Chiara, a Japigia, nell’ambito dell’accordo quadro per “lavori di durata triennale per l’installazione di apparecchiature per l’efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione nel territorio della città di Bari, parchi e boschi cittadini, in relazione ai progetti di azione sperimentale per il verde urbano”.

Nello specifico, l’intervento nel parcheggio Santa Chiara, nell’area compresa tra via Pitagora e via Peucetia, a Japigia, di fronte al mercato, ha previsto l’installazione di dieci pali e venti armature della pubblica illuminazione, con lampade da 50 a 100 watt.

Nell’ambito dello stesso accordo quadro, sono stati inoltre installati sei pali e sei armature nella nuova area verde attrezzata in via Oberdan 10, accanto alla scuola Amedeo d’Aosta, anch’essa riqualificata nell’ambito delle azioni sperimentali di greening e forestazione urbana messe in campo dal Comune di Bari per l’incremento del verde, il contenimento dei cambiamenti climatici e il contrasto dell’effetto isola di calore.

Nel complesso, con lo stesso accordo quadro sono stati eseguiti interventi sulla pubblica illuminazione nelle seguenti aree: parcheggio Santa chiara, giardino via delle Murge, due giardini via Ricchioni, area chiesa San Nicola in zona Catino, parco via Oberdan. Sono, invece, in fase di esecuzione i lavori nel nuovo giardino in via Ricchioni, nel parco Edicos in via Amendola, nel nuovo parco di via Amendola e nel parco Annoscia. A seguire, gli interventi interesseranno il parco di via Gaetano Fiore, il giardino di via Pantanelli a Carbonara, la pista running del giardino Peppino Impastato e il bosco Covid di via Rocca.

Nelle scorse ore, infine, sono stati posizionati nuovi proiettori luminosi al servizio dell’area giochi del giardino Baden Powell, nel quartiere Madonnella, e sui gazebo del parco Don Tonino Bello, a Poggiofranco.