“Io ho detto che il centrodestra ha dei valori, e sono valori chiari, gli stessi che sta portando avanti anche il governo Meloni. Il centrodestra non è un taxi. L’ho sempre detto. Se ci saranno scelte politiche serie e concrete, verranno valutate, ma sempre concordandole con i partiti”. Sono state queste le parole del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Luigi Lobuono, presentatosi in conferenza stampa insieme ai coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega-UdC-NPSI, Noi Moderati, Italia Liberale e La Puglia con Noi. Ancora in via di definizione le liste che, comunque, saranno minimo quattro perché ci sono i quattro partiti nazionali, con quattro leader che hanno condiviso e sostenuto la scelta di Luigi Lobuono. Ma si sta lavorando per allargare il perimetro e, dunque, potrebbero essere non meno di sei.