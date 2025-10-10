Questa mattina un camion dotato di semirimorchio è uscito fuori strada, poggiandosi su un fianco, mentre percorreva la corsia di decelerazione della strada statale 96 nei pressi del comune di Modugno. Non si registrano feriti o danni ad altre vetture. Anche il conducente del mezzo è in buone condizioni di salute dopo l’intervento dei sanitari del 118.
Sul posto sono prontamente giunti anche i Vigili del Fuoco di Bari per le necessarie operazioni di messa in sicurezza della zona e il Nucleo Travasi per svuotare i serbatoi di gasolio del camion prima di procedere alla rimozione del mezzo.