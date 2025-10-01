Scacco al traffico di droga sull’asse Altamura-Lecce. La Polizia ha arrestato due persone (un pregiudicato 40enne di origini albanesi ed una donna italiana di 52 anni) sorprese in auto con un ingente quantitativo di cocaina, oltre ad armi e strumenti per il confezionamento della droga. E’ stata la Squadra Mobile di Lecce ad intercettare alle porte del capoluogo salentino l’auto dei due arrestati, partiti da Altamura. Il controllo (effettuato lungo la SS 613) ha permesso di scoprire la presenza di doppifondi artigianali con apertura meccanica, ricavati sotto i sedili anteriori. E’ lì che gli arrestati nascondevano gli stupefacenti. I controlli sono stati poi estesi nel garage e nell’abitazione dei due indagati ad Altamura. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 17 chili e 400 grammi di cocaina confezionata in panetti e buste sottovuoto, oltre a una pistola semiautomatica con caricatori e munizioni. Recuperati strumenti per il confezionamento della droga tra cui una pressa in metallo, una macchina per il sottovuoto e numerosi materiali di imballaggio. Secondo le prime stime, la sostanza sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare diversi milioni di euro, alimentando le piazze di spaccio tra Altamura e Lecce. Per i due si sono aperte le porte del carcere.