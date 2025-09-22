Oltre duemila persone si sono ritrovate al molo di San Nicola, a Bari, per partecipare al corteo organizzato in occasione dello sciopero generale nazionale dall’organizzazione sindacale autonoma Usb, in sostegno al popolo palestinese. Il corteo ha sfilato simbolicamente anche davanti al consolato di Israele, in via Calefati, chiusa, per evitare tensioni, dai mezzi dei carabinieri e dalla polizia, in assetto anti sommossa. I manifestanti, tra i quali hanno partecipato molti giovani, con indosso anche la kefiah e tanti cittadini palestinesi, hanno urlato cori come: «Assassini», «Vergogna».