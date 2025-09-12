Tanta paura per i residenti di una palazzina nella periferia di Bitritto, in provincia di Bari. Intorno alle 3.30 della notte tra l’11 e il 12 settembre è divampato un incendio al piano -1 dell’edificio, in una autorimessa di circa 100 metri quadri. Le fiamme, per cause ancora da accertare, hanno completamente distrutto tre auto. Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri della locale stazione e dei vigili del fuoco, sul posto con due autobotti e l’autoscala per evacuare alcuni inquilini dei piani superiori. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore e alle prime luci dell’alba, dopo le verifiche del caso, l’edificio è stato dichiarato inagibile, compreso l’asilo privato “I bambini del Melograno” al piano terra. I Vigili hanno accompagnato i residenti a recuperare qualche bene di prima necessità nelle proprie abitazioni. Fortunatamente non si registrano feriti. Si continua ad indagare, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona, per capire la natura del rogo.