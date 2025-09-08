Dopo quattro anni, il Maggiore Christian Proietti lascia la guida della Compagnia Carabinieri di Monopoli per assumere un nuovo e prestigioso incarico nella città di Trani.

Entrato giovanissimo nella carriera militare, il Maggiore Proietti si è formato presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in giurisprudenza. Ha ricoperto diversi incarichi di rilievo, maturando esperienze che lo hanno portato a confrontarsi con la complessità del contrasto alla criminalità organizzata e comune.

Durante la permanenza a Monopoli, il Comando Compagnia ha eseguito diverse operazioni. Tra queste si ricordano l’operazione “Partenone”, che ha portato a oltre 60 arresti nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla DDA di Bari per traffico di stupefacenti, riciclaggio, sequestro di persona, rapina, detenzione di armi ed estorsione aggravata dal metodo mafioso; l’operazione “Infiniti”, che ha permesso di disarticolare un gruppo criminale composto da 8 soggetti dediti ai furti in abitazione con casseforti scardinate con la fiamma ossidrica; e l’operazione “Red-Point”, un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 persone ritenute responsabili di tentate rapine ai danni di anziani, furti di autovetture, tentate estorsioni, ricettazione e detenzione di armi clandestine.

Parallelamente, costante è stato l’impegno nella diffusione della cultura della legalità, con numerosi incontri negli istituti scolastici del territorio, sottolineando l’importanza, per le nuove generazioni, di valori fondamentali quali il rispetto delle regole, la solidarietà e il senso civico.

Nel nuovo incarico, l’Ufficiale Superiore porterà con sé l’esperienza maturata e i risultati conseguiti negli anni al comando della Compagnia di Monopoli. In questo periodo ha potuto conoscere da vicino la comunità monopolitana, condividendone sfide e successi, e instaurando con essa un legame profondo.

Il Maggiore Christian Proietti saluta la città con gratitudine e con l’affetto per una comunità che lo ha accolto e sostenuto, accompagnandolo lungo un tratto significativo del suo percorso professionale e umano.