Sul palco allestito in via Nazario Sauro a Bisceglie, dove da ieri fino a domenica si terrà la Festa regionale dell’Unità, Antonio Decaro ha ufficializzato una manciata di minuti prima delle 21.00 la sua candidatura alla presidenza della Puglia.

In compagnia della segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, l’europarlamentare ed ex sindaco di Bari ha sciolto una volta per tutte la riserva in fondo ad una giornata frenetica e densa di consultazioni, iniziando il proprio intervento chiedendo scusa ai pugliesi “perché quello che è accaduto nelle ultime settimane non ve lo meritate. Non vi meritate i retroscena, i pettegolezzi, i tira e molla a mezzo stampa. Non ve lo meritate. Non se lo merita la Puglia. Chiedo scusa. Lo faccio io per tutti”.

“Da oggi ho responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione – ha detto – Non potevo girare le spalle alla mia terra e al mio popolo. Andiamo a vincere questa campagna elettorale”.

Di fianco a lui, come detto, Elly Schlein. “Grazie Antonio. Uniti e compatti noi vinceremo”.

La giornata è stata da montagne russe. Nel primo pomeriggio l’accordo fra le forze in campo, specialmente con Avs, era fatto. Ma in serata si è aggiunto un nuovo ostacolo. E’ tornato in gioco Michele Emiliano: il governatore, che nei giorni scorsi aveva accettato di uscire dalla partita, ha fatto di nuovo irruzione nella trattativa. Scompigliando le carte. Le ultime ore si sono dipanate sul filo delle telefonate fra Decaro, Schlein, i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, e Emiliano. E vari faccia a faccia con Schlein. La soluzione che si era palesata a metà pomeriggio prevedeva che Decaro accettasse la corsa dell’ex presidente della Puglia, Nichi Vendola, di Avs, per il consiglio regionale. Con l’impego di Vendola, però, a non “ingombrare” troppo lo spazio politico.