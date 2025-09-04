Uno smartwatch che diventa un alleato di sicurezza per le donne vittime di violenza e che punta a rafforzare la rete di protezione già attiva con centri antiviolenza e organizzazioni come il Soroptimist. È stato presentato oggi in Procura a Bari il progetto “Mobile Angel”, un dispositivo elettronico dotato di geolocalizzatore che, in caso di emergenza, invia un alert alla centrale operativa dei Carabinieri, consentendo l’intervento immediato della pattuglia più vicina. Il dispositivo si attiva sia manualmente dalla vittima sia automaticamente in caso di bruschi movimenti, come uno strattonamento.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Puglia con 100mila euro, si inserisce nella strategia regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere e si avvale della collaborazione dei partner istituzionali e delle associazioni impegnate sul campo. Il dispositivo, già sperimentato con successo in altre città italiane, ha dimostrato efficacia in più occasioni, consentendo di impedire episodi di aggressione grazie al tempestivo arrivo delle forze dell’ordine.