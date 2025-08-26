Si è conclusa con un lieto fine la ricerca di un giovane 25enne di cui non si avevano più notizie dalla serata di ieri ad Altamura. L’allarme era scattato intorno alle 23, quando i Carabinieri hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per avviare le operazioni di ricerca. Due squadre del Comando di Bari, coordinate dall’Ispettore Gianni Ostuni dell’ufficio Co.Em. (Comunicazione in Emergenza), si sono immediatamente attivate, coadiuvate dal nucleo speciale SAPR con l’impiego dei droni, dal personale del Soccorso Alpino e dagli uomini dell’Arma.

Dopo ore di intenso lavoro, intorno alle 2:40, il giovane è stato individuato in stato confusionale a circa due metri sotto il piano stradale, intrappolato tra i rovi in una zona particolarmente impervia nei pressi del pulo di Altamura. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono apparse subito buone. Una volta recuperato, il ragazzo è stato affidato alle cure del personale del 118 per gli accertamenti sanitari.