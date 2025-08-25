“Utilizzeremo l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie per un controllo più efficace ed efficiente del territorio, monitorando il fenomeno, e avvieremo nuove procedure grazie a uno stanziamento da un milione 800mila euro provenienti dalle sanzioni amministrative in materia di conferimento irregolare”. Sono queste le parole del primo cittadino di Bari e della Città Metropolitana, Vito Leccese, che ha incontrato i 41 sindaci dei Comuni del territorio in un incontro dedicato alla gestione e al contrasto dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade metropolitane. L’iniziativa nasce dall’esigenza di affrontare in maniera condivisa le criticità legate alla raccolta e allo smaltimento illegale dei rifiuti, un fenomeno in crescita negli ultimi mesi che incide negativamente sul decoro urbano e sulla sicurezza stradale.

