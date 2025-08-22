Una vera e propria rambla con basole antiche e alberi. Si presenteranno così via Argiro, via Putignani e via Calefati, dopo i lavori di riqualificazione che dureranno 300 giorni e che partiranno a settembre.

Un’opera da oltre 4 milioni e mezzo finanziata dal PNRR. I cantieri andranno avanti a fasi considerando l’intenso traffico veicolare in zona e per ridurre le interferenze e garantire il più possibile la fruizione delle attività commerciali piuttosto che l’accesso agli edifici circostanti: due isolati alla volta in via Argiro, un isolato alla volta in via Putignani e via Calefati.

La riqualificazione delle tre strade di Bari, interessa un’area complessiva di circa 14mila metri quadri, costituita prevalentemente da marciapiedi pedonali, realizzati quasi sempre in marmette di cemento, e da strade carrabili asfaltate con bitume e tappetino, eccetto via Argiro che nella sezione centrale presenta un asfalto stampato.

Le pavimentazioni storiche originarie, in pietra lavica del Vesuvio, saranno tutte conservate e poi ricollocate tramite assistenza di un archeologo. Saranno inoltre piantumate nuove alberature lungo tutte le strade interessate dai lavori.