Nel pomeriggio di oggi gli agenti del settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive hanno effettuato il sequestro di 151 chili di merce a Bari Vecchia, nel corso di un’operazione coordinata con la stazione «San Nicola» dei carabinieri.

L’intervento, concentrato in strada Arco Basso, ha portato al sequestro di 360 confezioni di prodotti alimentari tra taralli dolci, taralli salati, pomodori secchi, orecchiette secche e altri formati di pasta secca, per un totale di 151 chili di merce venduta abusivamente sui bancali senza il necessario titolo autorizzativo.

Durante l’operazione sono stati sequestrati anche tre banchi adibiti alla vendita, un carrello e altre suppellettili utilizzate per l’attività commerciale non autorizzata. La polizia locale ha effettuato tre contestazioni per commercio abusivo su suolo pubblico a norma del Codice del commercio della Regione Puglia e una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, ai sensi dell’articolo 20 del Codice della strada.

La merce non deperibile e provvista di etichetta sarà donata a enti caritatevoli, evitando così sprechi alimentari e garantendo al contempo un utilizzo sociale dei prodotti sequestrati.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dalla polizia annonaria per contrastare il fenomeno del commercio abusivo e garantire il rispetto delle normative che regolano l’attività commerciale su suolo pubblico, a tutela sia della legalità che della concorrenza leale tra gli operatori regolarmente autorizzati.