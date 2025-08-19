Nella giornata di ieri, presso il deposito aziendale della sede di Bari della Stp spa, si è verificato un incendio che ha interessato un autobus in sosta, propagandosi successivamente ad altri tre mezzi.

Non si sono registrati feriti tra i lavoratori dell’azienda. Le cause dell’evento sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, con cui la Società sta collaborando per fare piena luce sull’accaduto.

L’azienda, in una comunicazione ufficiale firmata dal dottor Francesco Tandoi, presidente della Stp, «esprime un sentito ringraziamento al personale presente intervenuto tempestivamente, dimostrando grande professionalità e senso del dovere, contribuendo così a contenere i danni. L’azienda sta già predisponendo tutte le azioni necessarie per garantire la piena operatività della sede. Si ringraziano i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri intervenuti per l’efficacia e la prontezza dell’intervento»