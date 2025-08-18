Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nella mattinata di oggi, 18 agosto, in viale Amedeo Lovri, nella zona industriale di Bari, all’interno del deposito della Stp, la società di trasporto pubblico che gestisce collegamenti urbani ed extraurbani in diversi comuni pugliesi.

Il rogo, che stando ad alcune indiscrezioni avrebbe avuto origine dalla parte posteriore di un bus a ridosso di un muro, ha interessato alcuni mezzi parcheggiati nella struttura: almeno quattro gli autobus andati distrutti o gravemente danneggiati. Sul posto, dopo l’iniziale intervento con gli estintori da parte del personale della stessa STP – sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nello spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area. Al momento non si registrano feriti, ma i danni materiali risultano ingenti. In fase di accertamento le cause dell’incendio: nessuna ipotesi viene esclusa, dal guasto tecnico al gesto doloso. Al vaglio anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.