Cambieranno in parte le modalità di presenza delle forze di polizia sul territorio che finora avevano visto uno spiegamento massiccio in alcune zone della città di Bari. È stato questo uno dei temi all’ordine del giorno, del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura e durato quasi due ore. Durante l’incontro si è fatto un monitoraggio a 360 gradi rispetto ad alcuni fenomeni che allarmano i cittadini e che interessano soprattutto alcune piazze storiche del capoluogo pugliese, come piazza Umberto e piazza Moro, dove, anche per la presenza di cantieri il disagio è maggiore e si percepisce in modo ancora più forte l’insicurezza, ha spiegato il sindaco di Bari Vito Leccese.

Il servizio.