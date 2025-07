Un operaio di 54 anni, originario del Tarantino, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa cinque metri mentre era al lavoro in un cantiere a Modugno, alle porte di Bari. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. È deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe caduto da un ponteggio davanti agli occhi del figlio, presente anch’egli sul posto di lavoro. Una circostanza che rende ancora più drammatica la tragedia, aggiungendo al dolore della perdita quello di aver assistito all’incidente mortale.

L’area del cantiere è stata immediatamente sottoposta a sequestro su disposizione della Procura di Bari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal per gli accertamenti del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La pm di turno, Carla Spagnuolo, potrebbe disporre l’autopsia sulla salma nelle prossime ore per chiarire ulteriormente le cause del decesso. Sono in corso verifiche approfondite per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e l’eventuale presenza di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

L’ennesima morte bianca riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri, un problema che continua a mietere vittime nonostante le normative e i controlli esistenti. L’incidente si aggiunge alla lunga lista di tragedie sul lavoro che colpiscono il territorio pugliese e nazionale.

Gli investigatori dovranno accertare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza previste dalla legge e se il ponteggio fosse conforme alle normative vigenti. Il sequestro del cantiere permetterà di effettuare tutti gli accertamenti tecnici necessari per fare luce sulle responsabilità dell’accaduto.

La tragedia lascia una famiglia distrutta dal dolore e riaccende il dibattito sulla necessità di rafforzare ulteriormente i controlli e la prevenzione negli ambienti di lavoro per evitare il ripetersi di simili tragedie.