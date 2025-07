Si chiamava Antonio Di Cristo ed aveva 17 anni ma è deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Conversano, in via Vernaleone, all’incrocio con via Cagliari, nel quartiere Arcobaleno. Il giovane viaggiava come passeggero su una moto condotta da un 28enne, rimasto gravemente ferito, che si è scontrata con una Fiat Panda guidata da un uomo di 80 anni residente in zona.

L’impatto è stato particolarmente violento: il 17enne è deceduto sul colpo, mentre il conducente della moto è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. L’automobilista, in stato di shock, è stato accompagnato all’ospedale di Monopoli per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i sanitari del 118. Secondo quanto emerso, al momento dello schianto, la madre e la sorella della vittima, che si trovavano a bordo di un’altra auto a breve distanza, avrebbero assistito alla tragica scena. Il padre del ragazzo ha appreso la notizia mentre si trovava per lavoro a Milano.

La morte di Antonio Di Cristo rappresenta la terza vittima della strada in provincia di Bari nell’arco di soli quattro giorni. Il 26 luglio è morta Giusy Lucente, investita sulla Statale 16 all’altezza di Sammichele di Bari, e il giorno successivo ha perso la vita Sara Turzo, sulla stessa arteria nei pressi di Mola di Bari.