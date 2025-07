La strada statale 16 continua a macchiarsi di sangue. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio, attorno alle 3, si è verificato un nuovo drammatico incidente: lo scontro tra una Fiat Punto ed un van all’altezza dello svincolo per Mola di Bari, sulla carreggiata sud. A perdere la vita è stata la conducente dell’auto Sara Turzo, 33 anni, avvocata originaria dell’Abruzzo e residente a Ortona, in provincia di Chieti. Era incinta, al sesto mese di gravidanza. Con lei c’erano due persone, un uomo di 30 anni e un’altra donna 29enne. Entrambi ricoverati al Policlinico di Bari e in gravi condizioni. I tre rientravano da un matrimonio. A bordo del van, in servizio con Uber, viaggiavano quattro persone: il conducente e una coppia ucraina di 44 e 37 anni con un bambino di 9 anni, residenti in Canada. Anche loro hanno riportato ferite serie e sono stati trasferiti in codice rosso al Policlinico. In un secondo momento il bambino è stato trasferito all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Il conducente del van, un 59enne, è stato portato all’ospedale San Paolo. A quanto appreso, erano stati prelevati all’aeroporto di Bari ed erano diretti in un hotel di Monopoli. Devastante l’impatto con la Fiat Punto ridotta ad un ammasso di lamiere. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, le equipe sanitarie del 118 e i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre i feriti dai rispettivi veicoli. La dinamica esatta è al vaglio dei militari. I mezzi sono stati sequestrati, la Procura di Bari ha aperto un’inchiesta.

La salma della 33enne rientrerà in Abruzzo nelle prossime ore. Il compagno di Sara Turzo era all’estero per lavoro. I due avevano da poco comprato casa in attesa del figlio che sarebbe nato a novembre.

Un incidente mortale a distanza di sole 24 ore da un altro dramma sconcertante, quello avvenuto sulla tangenziale di Bari nella notte precedente: la 41enne Giusy Lucente, originaria di Acquaviva delle Fonti e residente a Sammichele, investita da un’auto mentre prestava soccorso a due motociclisti coinvolti in un sinistro. Anche il marito della vittima stava aiutando i centauri a terra, all’altezza dello svincolo per il quartiere San Paolo, in direzione Sud. A investire la donna, un suv con alla guida un 80enne. La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e sta indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulla condotta del conducente dell’auto. A Sammichele di Bari è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie della 41enne.