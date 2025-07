Voleva prestare soccorso a due motociclisti, rimasti coinvolti in un incidente. Un gesto di altruismo che è finito per costarle la vita. Una nuova tragedia della strada si è consumata, nella serata di ieri, lungo la tangenziale di Bari, all’altezza dell’uscita per il quartiere San Paolo. Una donna di 41 anni, Giuseppina Lucente, originaria di Acquaviva delle Fonti e residente a Sammichele di Bari, è morta dopo essere stata travolta da un veicolo in corsa, condotto da un anziano, che non è riuscito a frenare in tempo. L’incidente si è verificato poco prima delle 22, in direzione sud.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava viaggiando in auto in compagnia del marito. Trovatasi di fronte ad un sinistro stradale, che aveva coinvolto poco prima due motocilisti, la coppia ha deciso di fermarsi per prestare soccorso ai feriti.

Una volta scesa dalla macchina, la 41enne è stata però travolta da un SUV sopraggiunto proprio in quel momento, e che probabilmente stava cercando di schivare il blocco dovuto all’incidente. Inutile l’arrivo degli operatori del 118, che hanno praticato le manovre di rianimazione: per la vittima non c’è stato nulla da fare. Investito anche il marito della donna, Vito Liotino, intervenuto a sua volta per prestare aiuto e rimasto ferito: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Lo sono invece quelle di una ragazza in sella alla moto coinvolta nel primo incidente: è ricoverata all’ospedale San Paolo di Bari con lesioni e fratture multiple. Meno serie le condizioni dell’altro motociclista, che ha riportato ferite lievi.

Sul posto, assieme ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bari ed i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica di questa tragedia.