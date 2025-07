Oltre 25.000 mq, 200 posti letto, 10 di terapia intensiva, 16 di terapia intensiva cardiologica; strutturato su 8 livelli, costituiti da un piano seminterrato, un piano terra e ulteriori 6 piani. Con l’inaugurazione di Asclepios 3, il Policlinico di Bari compie un passo decisivo nel rafforzamento della rete ospedaliera pugliese.

Nel nuovo padiglione, in parte già attivo, è stato completato il blocco operatorio, con 4 sale operatorie, di cui una sala ibrida al cui interno ci sono strumenti diagnostici ad alta definizione per le procedure radio vascolari oltre alle tradizionali strumentazioni chirurgiche, e 3 sale agiografiche dotate delle più moderne tecnologie (un angiografo biplano per le procedure cardiologiche, di cardiochirurgia e neuroradiologiche).

Il presidio regionale Asclepios diventa così il fulcro dell’alta specializzazione in Puglia, con una funzione strategica nelle reti dell’emergenza-urgenza, della cardiochirurgia e dei trapianti. Ancora più importante diventa il tema dell’organico medico e sanitario.