Il pronto e risolutivo intervento dell’equipaggio della motovedetta V.7013 della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari ha consentito, nella tarda mattinata di oggi, di soccorrere una cittadina francese in difficoltà al largo di Giovinazzo, nelle acque antistanti la costa barese.

Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava a bordo di una piccola imbarcazione da diporto insieme al marito. Si è tuffata per un bagno refrigerante al largo, ma a causa delle forti correnti e della distanza dalla costa non è riuscita a risalire a bordo, esponendosi a un grave pericolo. Nel frattempo, il marito, alle prese con un improvviso problema tecnico e difficoltà nella conduzione del natante, non era più in grado di governare l’imbarcazione, rimasta alla deriva.

La motovedetta delle Fiamme Gialle, già in navigazione nella zona, ha prontamente individuato la donna in mare, traendola in salvo a bordo e fornendole le prime cure. Le sue condizioni di salute sono risultate buone. Successivamente, i militari hanno raggiunto anche l’imbarcazione alla deriva, prestando assistenza al marito e accompagnando entrambi in sicurezza fino al porto di Molfetta.