Restituito l’edificio alla città dopo un importante intervento di riqualificazione, l’ex Istituto Nautico di Bari, simbolo dell’identità marinara del capoluogo pugliese, è stato oggetto di un ambizioso progetto di recupero architettonico e funzionale, finalizzato alla realizzazione di una residenza universitaria ADISU che offrirà 80 nuovi posti letto in favore degli studenti universitari. Una struttura storica nell’ex Istituto Nautico, in Via Abate Gimma 291, dove si è tenuto l’evento inaugurale “Il Libertà riscopre il nautico”.

